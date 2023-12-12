В 2023 году мясо птицы в Крыму подорожало в 1,5 раза, яйца – почти на 70 процентов

Индекс потребительских цен в Крыму в ноябре 2023 года повысился на 0,47% к октябрю, а с начала года этот показатель вырос на 5,7%. Об этом сообщил Крымстат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по отношению к декабрю 2022 года все товары и услуги в Крыму подрожали на 7,12%, в том числе продукты – на 10,2%. Однако некоторые позиции существенно прибавили в цене.

Так, мясо птицы подорожало почти на 46%, яйца – на 68%, свекла – более чем на 34% (с ноября прошлого года – в 2 раза). Существенно выросли цены на фрукты: на апельсины и бананы – в 1,5 раза, на груши – на 60%, виноград – на 66%. При этом в ноябре цены на эти позиции несколько снизились по отношению к октябрю. Кроме винограда, который в течение прошедшего месяца «прибавил» еще 15%.

Зато слегка подешевели чай, кофе, шоколадные конфеты и жевательная резинка.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube