Австрия не готова дать свое согласие на вступление Украины в ЕС

Австрия вслед за Венгрией и Словакией не поддерживает идею начать переговоры с Киевом о вступлении в Евросоюз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», канцлер страны Карл Нехаммер заявил, что австрийское правительство не готово дать свое согласие на вступление Украины в ЕС при нынешних обстоятельствах.

По его словам, по отношению к Киеву и Кишиневу «не должно быть фаворитизма» в ущерб другим странам – например, Боснии и Герцеговине, которая тоже ведет переговоры о вступлении в ЕС.

Киев, Платон Ефимчук

© 2023, РИА «Новый День»

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