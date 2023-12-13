В Крыму «скорая» врезалась в автокран, есть пострадавшие

В Белогорске столкнулись «скорая помощь» и автокран.
Как сообщили РИА «Новый День» в МВД Крыма, ДТП произошло накануне в районе 3-го километра дороги Белогорск – Феодосия.
По предварительной информации, водитель автокрана «МАЗ» выезжал со второстепенной дороги Белогорск – Приветное на главную трассу Белогорск – Феодосия и, поворачивая налево, не уступил дорогу автомобилю «УАЗ» скорой медицинской помощи, несмотря на то, что спецмашина двигалась с включенной «мигалкой».
«В автомобиле УАЗ находились 3 человека: водитель и два фельдшера –они получили травмы, – сообщили в ведомстве. – Устанавливаются обстоятельства произошедшего».
Белогорск, Олег Яковенко
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