В Крыму «скорая» врезалась в автокран, есть пострадавшие

В Белогорске столкнулись «скорая помощь» и автокран.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД Крыма, ДТП произошло накануне в районе 3-го километра дороги Белогорск – Феодосия.

По предварительной информации, водитель автокрана «МАЗ» выезжал со второстепенной дороги Белогорск – Приветное на главную трассу Белогорск – Феодосия и, поворачивая налево, не уступил дорогу автомобилю «УАЗ» скорой медицинской помощи, несмотря на то, что спецмашина двигалась с включенной «мигалкой».

«В автомобиле УАЗ находились 3 человека: водитель и два фельдшера –они получили травмы, – сообщили в ведомстве. – Устанавливаются обстоятельства произошедшего».

Белогорск, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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