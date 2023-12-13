За 2 года Украина потеряла почти пятую часть ученых. Такие данные публикует журнал Humanities and Social Sciences Communications.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с февраля по сентябрь 2022 года из страны эмигрировали около 18,5% ученых, большинство из которых активно занималось исследовательской деятельностью.

Сейчас значительная часть этих ученых имеют с принимающими институтами срочные контракты, которые авторы анализа называют ненадежными. Из оставшихся на Украине ученых 23,5% заявили, что потеряли доступ к материалам для исследований, а 20,8% сообщили, что не имеют физического доступа к институтам.

Киев, Платон Ефимчук

© 2023, РИА «Новый День»

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