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Среда, 13 декабря 2023, 07:52 мск

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Россия заблокировала секретную технологию США при попытке просканировать Крым

Российские средства радиоэлектронной борьбы заблокировали одно из самых мощных средств наблюдения, которым США пытались просканировать Крым. О этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По его словам Пентагон «вооружен» радарами, способными с достаточно точной детализацией просканировать любую часть поверхности Земли.

«США не делятся этой технологией даже с самыми близкими союзниками, – цитирует Риттера РИА Новости. – И когда они попытались заснять территорию Крыма, все отключилось. Напомню, что это радар, облака не мешают. Почему они ничего не увидели? Потому что Россия знала частоту радара, и она заблокировала ту область, которую пытались заснять Штаты».

Эксперт напомнил, что средства радиоэлектронной борьбы глушат сигналы дронов и других электронных приспособлений противника, создавая своеобразный цифровой «Железный купол». И сравнил российскую систему противоракетной обороны с израильской.

Вашингтон, Мирослава Мельник

© 2023, РИА «Новый День»

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