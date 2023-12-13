В Крыму незаконная стройка может привести к обрушению многоквартирного дома

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о незаконном строительстве здания в ялтинском поселке Симеиз.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, внимание председателя СК РФ привлекла публикацию в социальной сети о продолжающемся незаконном возведении многоэтажного здания компанией ООО «Гранд Сити Крым», несмотря на имеющиеся решения суда и надзорного органа.

Строительство привело к сползанию грунта, образованию трещин и пустот в несущих стенах расположенного непосредственной близости объекта культурного наследия «Дача Зыковой», построенного в начале ХХ века и сейчас являющегося многоквартирным домом.

«Дальнейшие работы могут привести к его разрушению и угрожают безопасности проживающих там граждан, – отмечают в ведомстве. – В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю продолжается процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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