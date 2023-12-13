Крымчанин признан виновным в растлении школьников из разных регионов

Житель Судака признан виновным в растлении школьников из разных регионов России.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, с мая 2019 по декабрь 2022 года 39-летний житель Судака в различных социальных сетях под вымышленными именами знакомился со школьниками, обменивался телефонами и продолжал переписку уже через мессенджеры. В ходе интернет-общения злоумышленник присылал несовершеннолетним фотографии непристойного содержания, а также понуждал детей отправлять ему их интимные фото.

Потерпевшими от действий крымчанина признаны 13 несовершеннолетних из различных регионов.

Суд признал виновным в совершении иных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, и распространении порнографических материалов среди несовершеннолетних, в том числе – через Интернет. Мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1,5 года.

Судак, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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