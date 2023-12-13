Более 45 процентов жителей прифронтовых территорий Украины выступают за прекращение боевых действий

Более 45% жителей прифронтовых территорий Украины выступают за прекращение боевых действий без возврата утраченных территорий. Такие данные опубликовал Киевский международный институт социологии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в южных областях этой позиции придерживаются 46% респондентов, на востоке – 47%. Обязательное условие – в этом случае Запад должен предоставить гарантии безопасности.

В целом по стране за такой вариант развития событий выступают 32%.

На продолжении боевых действий, даже если Запад существенно сократит поддержку Украины и вырастет риск потерять новые территории, настаивает 58% участников исследований.

В центре Украины такое развитие событий поддерживают 65%, на западе – 64%, на юге – 40%, на востоке – 42%.

Киев, Платон Ефимчук

© 2023, РИА «Новый День»

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