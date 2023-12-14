В Севастополе продают подводную лодку – за 150 млн рублей.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», объявление появилось на популярной торговой площадке всего 2 дня назад и вызвало большой интерес – его уже посмотрели 12 тысяч человек.
«Единственная сохранившаяся гражданская подводная лодка «Бентос 300 №1» отремонтирована для размещения музея на борту (три отсека, две палубы), имеются иллюминаторы под водой, – пишет автор объявления. – Находится в порту Севастополь. Можно буксировать в другой порт. Документы речного регистра».
Напомним, в Ленинградском институте «Гипрорыбфлот» по заказу Министерства рыбного хозяйства СССР в 1976 и 1983 были изготовлены две экспериментальные субмарины. Большие подводные лаборатории водоизмещением около 500 тонн предназначались для проведения длительных биологических научных наблюдений.
Обе лодки использовались в Севастопольском филиале СЭКБ Промрыболовства. Основное использование лодок заключалось в проведении теле- и фотосъёмки в режиме буксирования надводным судном. Проект не получил развития, так как с экономической точки зрения для проведения биологических наблюдений значительно удобнее применять телеуправляемые аппараты.
После распада СССР обе лодки остались на территории Украины. ПЛБ-76-01 перешла в частные руки, сменила нескольких хозяев, затонула у пирса в Севастополе, потом была поднята и долгое время находилась в порту в плачевном состоянии.
ПЛБ-83-02 вместе с буксирующим судном была выброшена на берег под Новороссийском.
В 2009 году ее разрезали на части, еще через несколько лет утилизовали.
В 2018 году появились сообщения о реставрации ПЛБ-76-01 с последующей установкой на суше в качестве музейного экспоната. На восстановление подводного аппарата было выделено почти 9 млн рублей президентского гранта. И вот теперь ее продают за 150 млн рублей.
Севастополь, Лиана Макоба
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