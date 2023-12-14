Работу гражданских аэропортов юга будут обеспечивать Воздушно-космические силы России

Аэропорты юга России, в случае возобновления их работы, будут находиться под охраной Воздушно-космических сил России.

Как уже сообщал «Новый День», накануне власти Краснодарского каря подтвердили, что на 15 декабря заявлен тестовый перелет из московского Внуково в аэропорт «Пашковский», по итогам которого будет принято решение о возобновлении полетов гражданской авиации из Краснодара. Открыть регулярное сообщение могут уже до конца текущего года.

Также сообщается, что в след за краснодарским может быть открыть и аэропорт Ростова-на-Дону, но власти региона эту информацию пока не подтверждают.

Между тем, в турсфере новость о возможном открытии даже одного южного аэропорта расценивают положительно. Так, возобновление полетов в Краснодар позволит дополнительно привлечь в регион до 2 млн туристов, считают в АТОР.

«Регионы, которые выиграют от открытия аэропорта, – это Крым, Анапа и Геленджик, – цитирует ТАСС вице-президента Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергея Ромашкина. – Суммарный турпоток в эти три региона в 2023 году составил около 10-11 млн туристов. Ожидаем, что открытие добавит от 1,5 до 2 млн «авиатуристов», до 13 млн в целом».

Ромашкин добавил, что благодаря открытию аэропорта на черноморские курорты смогут прилетать жители Урала и Сибири, которым долго добираться на автомобилях или поездах, а также вырастет число коротких туров из Москвы и Санкт-Петербурга.

При этом в АТОР не ждут, что возобновление авиасообщения приведет к снижению цен на отдых в регионе.

Краснодар, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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