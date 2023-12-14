Получившего 8 лет «строгача» экс-вице-премьера Крыма видели в ресторане

Экс-вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин, осужденный на 8 лет, вышел на свободу через год после вынесения приговора. Об этом сообщают в соцсетях со ссылкой на видевших осужденного чиновника в Симферополе.

Как уже сообщал «Новый День», Нахлупин был единственным из крупных «донецких», кто, несмотря на свое активное противодействие присоединению Крыма к России, остался на полуострове после событий весны 2014 года и стал руководить увеличившимся в разы рублевым бюджетом республики. В январе 2016 года он перешел на должность вице-премьера правительства Сергея Аксенова и начал курировать экономический блок и реализацию федеральной целевой программы по развитию Крыма.

17 октября 2018 года Нахлупина задержали по подозрению в совершении преступлений в соответствии со статьей 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (взяточничество) и на время следствия отправили под стражу. Ему инкриминировали более 20 эпизодов взяток от предпринимателей на общую сумму более 16 млн руб.

Деньги, по версии следствия, он получал через бывшего заместителя министра транспорта РК Валентина Дукорского и своего советника Ярослава Сливку, на показания которого и опиралось следствие. Сливка заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и был осужден еще в 2020 году (приговорен к 6,5 годам лишения свободы).

Дело Нахлупина и Дукорского рассматривалось в суде с мая 2021 года. Материалы дела составляли почти 100 томов.

10 октября 2022 судья огласил приговор: оба фигуранта признаны виновными в получении взяток организованной группой в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорены к 8 годам лишении свободы в колонии строгого режима, а также компенсации взятки в размере 16 млн рублей.

Стороны не согласились с приговором и обжаловали его в Ростовском областном суде. Обвинение потребовало увеличить штраф Нахлупину до пятнадцатикратной суммы взятки, а защита Дукорского настаивала на вынесении оправдательного приговора. Вердикт оставили без изменения.

Тогда стороны обратись с аналогичными жалобами в Четвертый кассационный суд общий юрисдикции, который отменил решение Ростовского облсуда и вернул дело на повторное рассмотрение в апелляционном порядке.

«Судебная коллегия полагает, что, назначая Нахлупину дополнительное наказание в виде штрафа в размере однократной суммы взятки, аналогичное назначенному Дукорскому, суд не принял во внимание характер и степень общественной опасности инкриминируемых преступных действий Нахлупину, его имущественному положению и роли в преступной группе», – цитирует кассационное определение «Коммерсант».

Заседание по пересмотру дела назначено на 18 декабря.

Между тем, недавно Нахлупина видели в одном из ресторанов крымской столицы. Сообщается, что на свободу он вышел несколько недель назад. Напомним, до вынесения приговора Нахлупин 4 года провел в СИЗО, однако в случае решения об отбывании наказания в колонии строго режима это срок, согласно ст. 72 УК РФ, засчитывается как один к одному.

Предполагают, что он вышел по УДО, отсидев более половины назначенного срока.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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