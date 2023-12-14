В Крыму выросло число вызовов «скорой», связанных с обострением психических патологий

В Крыму увеличилось число вызовов скорой помощи, связанных с обострением психических патологий. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила исполняющая обязанности директора «Крымского республиканского центра медицины катастроф» Галина Буглак, отметив, что причины такого роста пока не установлены.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуация усугубляется тем, что в республике остро не хватает психиатров – как в поликлиниках, так и в стационарах.
Этот дефицит собираются компенсировать за счет специализированных психиатрических бригад скорой помощи. По словам Буглак, такие бригады нужны в круглосуточном режиме.
Симферополь, Лиана Макоба
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