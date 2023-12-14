В США предложили Зеленскому обменять Крым и Донбасс на ЕС и НАТО

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует задуматься о признании Крыма российской территорией – тогда его страна получит реальную возможность вступить в ЕС и НАТО. Так считает адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий НАТО, ныне обозреватель Bloomberg Opinion Джеймс Ставридис.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в своей колонке, опубликованной сегодня, 14 декабря, Ставридись отмечает: Зеленский приезжает в Вашингтон со шляпой в протянутой руке, с удрученным выражением глаз, умоляя своего сильнейшего союзника дать ему средства, а там его «считают нежеланным посланником и даже унижают по обе стороны политического курса, выражая недовольство провалом летнего контрнаступления, слабой ответственностью за часть уже предоставленной помощи и отсутствием стратегического финала».

По мнению обозревателя, если Запад сократит поддержку, Украина продержится не более года. Если же поддержка сохранится независимо от результатов выборов в США, «шансы на раунд значимых мирных переговоров через год резко возрастут. Вероятно, это будет происходить либо под эгидой ООН, либо, возможно, под эгидой какой-либо комбинации с участием США, Европейского Союза, Китая и Индии», – предполагает Ставридис. Но при этом заявляет: новый план украинского наступления весно 2024 года возможен, но весьма сомнителен. И Украина вряд ли сможет вернуть утраченные территории.

«Зеленский мог бы рассмотреть возможность временной или даже постоянной уступки Крыма и «сухопутного моста», соединяющего его с Россией, в обмен на согласие на членство в ЕС и Организации Североатлантического договора», – пишет обозреватель Bloomberg.

Вашингтон, Мирослава Мельник

© 2023, РИА «Новый День»

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