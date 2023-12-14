Севастополец отсудил у образовательного портала сотни тысяч рублей за непонравившийся курс

Житель Севастополя отсудил у образовательного портала почти 200 тысяч рублей за непонравившийся курс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина решил стать разработчиком игры и купил программу онлайн-обучения за 120 тысяч. «Глянул два урока, понял, что стиль обучения ему не подходит: нужно было ждать группу, чтобы идти дальше; качество методичек и долгая проверка домашки бесили, обратная связь была посредственной», – пишет telegram-канал «Mash на волне».

Севастополец решил, что учиться дальше не будет, написал в учебную часть, что отказывается от договора и попросил и вернуть деньги. Ему отказали. Тогда мужчина пошел в суд. И получил больше, чем просил. Суд обязал образовательный портал вернуть 112 тысяч рублей за непройденную часть курса, а также выпалить истцу 10 тысяч – за моральный ущерб, 60 тысяч – за несоблюдение требований пользователя и еще 7 тысяч – за судебные расходы.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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