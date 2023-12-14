В Крыму не смогли отремонтировать разваливающийся спортзал без вмешательства президента

В Крыму не смогли привести в порядок разваливающийся сельский клуб без вмешательства президента России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в рамках прямой линии «Итоги года с Владимиром Путиным» прозвучал вопрос от юных спортсменов из Солнечной Долины – села, входящего в городской округ Судак.

Дети, занимающие места призовые места на региональных и всероссийских соревнованиях, рассказали, что им негде тренироваться: спортзал в сельском клубе не ремонтировался более 40 лет – полы прогнили полы, стены покрыты плесенью, в здании отсутствует отопление и протекает крыша, окна выбиты. В итоге в зале холоднее, чем на улице.

«Наши тренеры обращались во все инстанции, но местные власти их игнорируют, заявили дети. – Декабрь месяц: тренируемся на свежем воздухе».

«С Сергеем Валериевичем (глава Крыма Аксеновым – прим. РИА «Новый День») переговорим и с правительством эту проблему точечно решим», – прокомментировал обращение юных спортсменов президент.

И все завертелось. Не прошло и получаса, как с заявлением выступило ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю:

«Руководитель Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил незамедлительно организовать процессуальную проверку по сведениям, озвученным группой юных спортсменов из поселка Солнечная Долина городского округа Судак в ходе Прямой линии граждан с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.

Следователям в рамках проверки, которая организована на предмет халатности уполномоченных должностных лиц (ч.1 ст.293 УК РФ), поручено незамедлительно связаться с инициативной группой, выехать на место с целью проведения осмотра помещения, проверки всех озвученных доводов».

Еще через несколько минут отчитался глава РК Сергей Аксенов:

«Спасибо Президенту за большое внимание к Крыму, он сразу сказал, что поможет. Значит, решение будет.

Этот спортзал был передан в муниципальную собственность по инициативе местных властей. Планировалось в следующем году сделать проектную документацию. То, что люди об этих планах не знали, – это результат слабой связи местных органов власти, включая поселковую, с гражданами. Теперь, после поручения Президента, проект в 2024 году будет реализован до конца с помощью федерального центра. Свободных средств в республиканском бюджете, к сожалению, нет.

Еще раз огромное спасибо нашему Лидеру!»

Правда, Аксенов не пояснил: если денег нет, то на какие средства планировалось делать проектную документацию, и зачем ее вообще собирались делать, ведь реализовывать проект не на что. Не стал он объяснять и что подразумевает под «слабой связью»: то, что жителям Солнечной Долины забыли рассказать о планах по ремонту клуба (на которые, опять же, не было денег), или то, что крымские чиновники все уровней не желают слышать крымчан и решать их проблемы.

Судак, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube