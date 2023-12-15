Министр в Chanel, а на спортзал денег нет: тренеры детей, пожаловавшихся Путину, могут получить большие проблемы

Тренеры юных спортсменов из крымского села Солнечная Долина могут вместо нового спортзала получить большие проблемы.
Как уже сообщал «Новый День», дети, занимающие призовые места на региональных и всероссийских соревнованиях, на прямой линии президента РФ рассказали, что им негде тренироваться: спортзал в сельском клубе не ремонтировался более 40 лет – полы прогнили, стены покрыты плесенью, в здании отсутствует отопление и протекает крыша, окна выбиты. В итоге в зале холоднее, чем на улице.
Юные спортсмены заявили, что тренеры обращались во все инстанции, но местные власти их игнорируют. Владимир Путин обещал помочь.
Следственный комитет тут же начал проверку, а глава Крыма бросился благодарить главу государства и ругать местные власти за «слабую связь» с гражданами. Но потом, видимо, спокойно подумал и через несколько часов его советник Олег Крючков уже заявил, что детей кто-то использует в личных целях, особо подчеркивая, что разваливающийся спортзал – наследие Украины:
«С украинских времен он стоял в таком состоянии. Безхоз. По просьбам родителей республика взяла его на баланс и 11 ноября передала Судаку. Начали разрабатывать проект реконструкции, ремонт планировали в следующем году.
Дети в этом спортзале не занимались, строение аварийное. Тренировки проходили на улице в теплое время, а зимой – в спортзале местной школы. Вид спорта – хоккей на траве.
Кто завел детей в здание аварийного спортзала – вопрос к правоохранителям.
Никто не собирается никого обелять, недоработки местных и спортивных чиновников видны. Не встречались, не объяснили, но нельзя использовать аварийное помещение для пиара и решения своих проблем. Еще раз – тренировки в этом здании не проводились и вопрос его ремонта, по плану – в 2024 году, был решен».
Любопытно, что Крючков заявляет: вопрос ремонта спортзала «был решен», в то время как его шеф – Сергей Аксенов утверждает, что в следующем году планировали только разработать проектную документацию и вообще у республики на этот объект нет денег.
А по сети пошла «гулять» фотография главы министерства спорта Ольги Торубаровой на одном из проблемных объектов в берете с огромной эмблемой Chanel.
«Министр спорта Крыма Торубарова во время вопроса Путину от детей из Судака выложила телеграм пост в люксовом прикиде. Берет Chanel, резиновые сапоги, похожие на Prada или Tod's. Пальто тоже норм. А денег на ремонт облезшего спортзала нет», – прокомментировал ситуацию telegram-канал BRIEF.
Конечно, чиновница могла купить все эти вещи на каком-нибудь крымском рынке, но это маловероятно.
Судак, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»