Венгрия заблокировала очередной пакет помощи Украине

Венгрия заблокировала пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов. Об этом сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Итоги ночного заседания (саммита ЕС): вето на дополнительные деньги для Украины, – сообщил Орбан на своей странице в соцсетях. – Мы вернемся к этому вопросу в следующем году после соответствующей подготовки».

Речь идет о 50 миллиардах макрофинансовой помощи на ближайшие 3 года, отмечает агентство AFP.

Напомним, Будапешт блокирует практически все решения ЕС по Украине: это касается восьмого транша военной помощи в размере 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, широкого пакета на 20 миллиардов для военной помощь на четыре года и во теперь 50 миллиардов на 2024 -2027 годы.

Ранее Орбан заявлял, что Венгрия заблокирует решение о начале переговоров о вступлении Украины в Европейский союз, даже если она окажется единственной страной с такой позицией.

По словам венгерского премьера, последствия членства Украины в ЕС пока не просчитаны. Орбан предлагает ЕС заключить с Киевом договор о партнерстве, зафиксировав объемы помощи в области безопасности, экономики и финансов.

Будапешт, Мирослава Мельник

© 2023, РИА «Новый День»

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