«Вообще 230»: крымчане публикуют фото реальных цен на яйца

Соцсети Крыма вновь заполонили «вбросы» и «фейки» – так министр сельского хозяйства РК Андрей Савчук называет сообщения крымчан о реальных ценах на куриные яйца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в середине текущей недели чиновник провел мониторинг цен и заявил:

«В последнее время очень много вбросов и фейков по поводу «космических» цен на эти виды продукции. Куриные яйца по 100 рублей за десяток видел сам лично. Фото прилагаю. Это яйца молодки, категории С2. Есть конечно и подороже – элитной категории, высшего класса – С1. Они чуть крупнее. И упаковка более серьезная, которая тоже стоит денег».

Крымчане возмутились:

«Сегодня покупала яйца 175₽ в пакете, соседнем магазине – 190 и тоже в пакете».

«В «Яблоко» зайди или «Пуд», или овощной рынок – там ценники доходят за С2 до 150 рублей. С0 вообще 230».

«Для меня стало открытием понятие ЭЛИТНЫЕ ЯЙЦА В ЭЛИТНОЙ УПАКОВКЕ... По таким ценам для меня уже все яйца стали элитными в праздничной упаковке. Можно позволить себе лишь по праздникам».

«Фейки и вбросы??? О яйцах??? Он серьёзно??? Надо сделать для него коллаж с ценами в разных магазинах... Как далеко они от народа...»

И вот крымчане снова «вбрасывают» фото: С2 163,99 руб, С1 183,99 руб, С0 195,99 руб. Автор снимка утверждает, что зафиксировал эти цены 14 декабря в магазине «Пуд».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube