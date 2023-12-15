Ожившие мертвецы: крымчанин после смерти отправился мыть голову

Жительница Крыму убила бывшего мужа. Когда приехала полиция, труп поднялся и начал приводить себя в порядок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история произошла в Раздольненском районе. Супруги развелись, но продолжали жить вместе. В конце концов бывший муж завел себе новую пассию, вызвав у бывшей жены острый приступ ревности.

Когда экс-супруг лег спать, обиженная женщина взяла молоток и несколько раз ударила его по голове.

«Запаниковала, вызвала полицию и призналась в убийстве. Сотрудники приехали оформлять, но тут «труп» встал, прошел мимо и отправился мыть голову, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Пришлось вызывать еще и врачей».

Сейчас с мужчиной все хорошо, а его бывшей супруге дали четыре года условно.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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