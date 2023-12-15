Глава Крыма озвучил предварительные итоги туристического сезона

По итогам 2023 года турпоток в Крым превысит 4 млн человек. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

«Это, конечно, не рекордные 9,5 млн, как в 2021 году, но просто для информации: примерно таким был средний объем турпотока в Крым в украинский период, когда не было ни санкций, ни боевых действий, ни проблем с логистикой. И это считалось хорошим результатом», – цитирует Аксенова «Коммерсант-Кубань».

По словам главы РК с 2014 года по сентябрь 2023-го в республике отдохнули порядка 60 млн человек. «За это время открыто 60 новых санаториев и гостиниц, проведена модернизация более 500 объектов размещения, число благоустроенных пляжей выросло с 230 более чем до 440. В высокий сезон этого года работало более 1,1 тыс классифицированных средств размещения», – утверждает Аксенов.

Главной проблемой на сегодняшний день остается отсутствие авиационного сообщения: Симферопольский аэропорт принимал более 5 млн пассажиров в год. Компенсировать этот поток не удается ни за счет железнодорожного, ни за счет автомобильного транспорта.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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