Специалисты выдали официальное заключение о высоте водопада Учан-Су

Руководство объединенной дирекции ФГБУ «Заповедный Крым» получило официальное заключение специалистов о реальной высоте водопада самого известного водопада полуострова Учан-Су.

«Один из главных символов южного берега Крыма и государственного природного заповедника «Ялтинский горно-лесной» – водопад «Учан-Су» – издавна привлекает огромное количество туристов. Местные жители обычно называют его просто «Водопад». В горах над Ялтой есть целый ряд водных потоков, падающих со скальных уступов, но Учан-Су выделяется среди других своей эффектностью и высотой падения струй», – рассказывают о водопаде в ФГБУ «Заповедный Крым».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до сих пор считалось, что высота Учан-Су составляет 98,5 метров.

Горный инженер из Ялты Игорь Смирнов, попытался выяснить, кто, когда и каким образом зафиксировал этот показатель. И наткнулся на путеводитель по Крыму, изданный в 1914 году Крымским обществом естествоиспытателей и любителей природы, где сообщается: «Вырываясь между скал, вода падает с высоты 50 саженей, разбиваясь о два уступа».

Напомним, что в дореволюционной России применялось множество саженей:

– косая сажень, она же великая – расстояние от пальцев ноги с развернутым вбок носком до конца пальцев руки, вытянутой над головой по диагонали (2,48 – 2,49 м);

– маховая сажень (народная) – расстояние между вытянутыми пальцами раскинутых рук (1,78 м);

– морская сажень (1,83 м);

а также городовая, царская, церковная, малая и др.

Но к началу ХХ века в официальной системе мер осталась только «казенная сажень», равная 3 аршинам или 7 футам, или 2,1336 метра.

Используя эту величину, инженер Смирнов вычислил, что высота водопада составляет не менее 106,6 метров.

В 2016 году ялтинец инициировал измерения высоты Учан-Су с помощью современных технологий.

«Сначала замеры были выполнены геодезистом Юрием Кононовым методом спутниковых геодезических измерений, – рассказали в ФГБУ «Заповедный Крым». – Результат поразил исследователей – 115,4 метра, т.е. практически на 17 метров выше, чем написано в современных путеводителях.

Чуть позже, весной 2017 года, геодезист Вадим Сухоруков провел повторные замеры в присутствии СМИ, но уже при помощи другого геодезического инструмента – тахеометра. Высота оказалась немного скромнее – 105, 5 метра. Но геодезист, проводивший замер предупредил, что эта цифра не очень точная, так как точка отрыва водопада была взята приблизительно – в тот раз на самый верх водопада исследователи не поднимались.

Таким образом, данные замеры не смогли считаться официальными.

В этом году «Заповедный Крым» решил поставить «официальную точку» в вопросе.

Вначале, в рамках соглашения о сотрудничестве с ФГБУН «НБС-ННЦ» («Никитский ботанический сад») были проведены измерения высоты летом, когда водопад еще не был полноводным.

В качестве измерительного оборудования был использован Garmin Montana 700. Были измерены параметры двух точек относительной высоты над уровнем моря: высота нижнего камня и верхнего уступа скалы. По разности показаний была получена абсолютная высота сухого русла водопада, которая составила 116, 00 м.

Изучив полученные данные, некоторые специалисты усомнились в точности результатов, так как для измерения использовался туристический навигатор, показания которого могли дать небольшую погрешность.

Далее свою помощь в вопросе измерений нам предложил председатель Крымского отделения Русского Географического Общества, старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета Геннадий Самохин.

Он собрал команду из специалистов КФУ, членов РГО и сотрудников отдела познавательного туризма ФГБУ «Заповедный Крым».

Все измерения проводил геодезист Вадим Сухоруков, которому ассистировала команда исследователей. Большое количество воды немного усложняло процесс, как раз в это время водопад «проснулся» после обильных осадков и таяния снега.

Тем не менее, работы проводились без спешки с соблюдением всех технологических процессов.

В итоге, согласно официальному заключению, высота водопада «Учан-Су» составляет 114,1 метра».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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