За три часа ПВО сбила более 30 украинских беспилотников над Крымом

Вчера ночью над Крымским полуостровом было сбито более 30 беспилотников киевского режима. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Первая массовая атака дронов была предотвращена в период с 20.30 до 22.30 часов.

«Российскими средствами ПВО над Крымским полуостровом уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Затем в период с 23.00 до 23.50 средства противовоздушной обороны сбили еще шесть дронов.

Вооруженные силы Украины регулярно предпринимают атаки при помощи беспилотников на приграничные территории РФ. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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