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Понедельник, 18 декабря 2023, 12:32 мск

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Под Псковом задержали крымчанина, работавшего на ВСУ

В Себежском районе Псковской области задержали жителя Крыма – его обвиняют в шпионаже

в пользу Украины.

Как сообщили РИА «Новый День» в УФСБ России по Псковской области, мужчина в августе-декабре 2022 года в Крыму занимался фото- и видеосъемкой личного состава, военной техники и позиций подразделений Вооруженных сил РФ. Кроме того, с помощью специального программного обеспечения он определял координаты расположения техники и военнослужащих, передавая эти сведения кураторам из СБУ и ВСУ.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).

Как и когда крымчанин попал в Псковскую область, не уточняется.

Псков, Мирослава Мельник

© 2023, РИА «Новый День»

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