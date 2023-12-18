Под Псковом задержали крымчанина, работавшего на ВСУ

В Себежском районе Псковской области задержали жителя Крыма – его обвиняют в шпионаже
в пользу Украины.
Как сообщили РИА «Новый День» в УФСБ России по Псковской области, мужчина в августе-декабре 2022 года в Крыму занимался фото- и видеосъемкой личного состава, военной техники и позиций подразделений Вооруженных сил РФ. Кроме того, с помощью специального программного обеспечения он определял координаты расположения техники и военнослужащих, передавая эти сведения кураторам из СБУ и ВСУ.
Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).
Как и когда крымчанин попал в Псковскую область, не уточняется.
Псков, Мирослава Мельник
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