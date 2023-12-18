Дизайнеры vs маркетологи: в Крыму далеко не все любят Новый год

Больше всего в Крыму новогодним праздникам радуются дизайнеры, меньше всего – маркетологи. К такому выводу пришли аналитики портала SuperJob, опросив представителей разных профессий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», помимо дизайнеров, среди которых праздник с удовольствием ждут праздника 84%, в группу фанатов Нового года вошли учителя (71%) и логисты (70%).

Среди тех, кто не любит этот праздник, большинство маркетологов: В декабре «пашем как проклятые, а в январе – затишье и нет выручки», заявляют они. Компанию им составляют рабочие, водители и все те, кому приходится работать, когда вся страна отдыхает. В это году, кстати, работать в праздники будут около 16% крымчан.

Среди тех, кто планирует отдыхать каждый второй собирается провести каникулы дома или на даче, каждый десятый отправится в гостях, 6% – в тур по России, а каждый 100% собирается встретить 2024 год в другой стране.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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