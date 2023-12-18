В Крыму национализировали имущество еще 77 организаций и физлиц

В Крыму национализировано имущество еще 77 юридических и физических лиц. Решение принято депутатами Государственного Совета на заочном голосовании. Об этом сообщил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего в списке около 1 тысячи 150 объектов движимого и недвижимого имущества. Перечень уточняется и дополняется.

В собственность республики уже перешли несколько курортных комплексов, включая известные крымчанам и туристам гостиницу «Лондон», отели «1001 ночь» и «МАРАТ».

В перечень также включено имущество различных аграрных предприятий, банков (в том числе – Государственного ощадного банка Украины), спортивных и реабилитационных центров, теннисного клуба в Ялте, Мариупольского металлургического Комбината имени Ильича и так далее.

Важно, что среди национализированного имущества много крупных, перспективных проектов. К примеру, ООО «ЮВАС-ТРАНС» включает около 120 объектов движимого и недвижимого имущества в Керчи, ООО «КАРАКАШ АГРО» – 84 объекта в Раздольненском, Сакском и Первомайском районах, – заявил Константинов. – Национализировано и имущество граждан, совершающих против нас и нашей страны недружественные действия. В списке – в том числе хорошо известные крымчанам персонажи Пинчук (он лишился жилого дома и земельного участка площадью 455 м² в Белоглинке) и Сенченко (остался без 1/4 доли нежилого помещения в Ялте)».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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