Украинские военкоматы устроили массовую охоту за головами. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на украинских юристов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Украине постоянно расширяют критерии отбора для мобилизации: появились сообщения даже о признании годными мужчин с ампутированными конечностями. Тем временем, сотрудники военкоматов начали массово забирать людей с улиц.

«Армейские вербовщики становятся все более агрессивными в своих усилиях по пополнению рядов, в некоторых случаях уводя мужчин с улиц и отправляя их в призывные центры, используя запугивание и даже физическую силу, – пишет издание. – По словам адвокатов, активистов и украинских мужчин, подвергшихся тактике принуждения, вербовщики конфисковывали паспорта, забирали людей с работы и, по крайней мере, в одном случае пытались отправить психически неполноценного человека на военную подготовку. Видео, на которых солдаты заталкивают людей в машины и держат мужчин против их воли в призывных пунктах, все чаще появляются в социальных сетях и в местных новостях».

По словам украинских юристов и активистов, агрессивные методы выходят далеко за рамки полномочий вербовщиков и часто являются незаконными. Они отмечают, что вербовщики, в отличие от сотрудников правоохранительных органов, не имеют права задерживать гражданских лиц, а тем более принуждать их к призыву на военную службу.

В итоге, минувшей осенью резко выросло число судебных исков по оспариванию неправомерного призыва на военную службу, заключений медицинских комиссий и принудительной мобилизацией. Только в ноябре было принято 226 соответствующих судебных решений.

«Военные чувствуют свою безнаказанность», – цитирует NYT Татьяну Фефчак, юриста и главу общественной организации, представляющей интересы мужчин в делах о призыве на военную службу на западе Украины.

Например, 34-летнего Дмитрия Ефименко, сломавшего правую руку, задержали, когда он направлялся на прием к врачу.

«Без каких-либо объяснений, без документов, без причин в мою машину сел вооруженный человек и заставил меня ехать в военкомат», – рассказывает мужчина, заявив, что подсевший даже не предъявил удостоверения личности. В военкомате провели поспешный медосмотр, признали годным и отправили на

призывной пункт. Мужчине удалось сбежать и пройти независимую медэкспертизу, которая показала, что все еще нуждается в медицинской помощи.

Официальной статистики принудительного призыва на военную службу не существует, поэтому проверить точные цифры невозможно, пишет The New York Times. Юристы и активисты говорят, что по всей Украине существуют тысячи примеров, подобных случаю Ефименко.

«Мой муж утром уходил с ночной смены, сотрудники призывного пункта преградили ему путь, и его силой повезли на медицинскую комиссию», – цитирует издание одну из собеседниц. «В учреждение пришли люди в камуфляжной форме, отобрали у ребят телефоны и отвезли их в военкомат, заставив их что-то подписать», – заявляет вторая.

По словам адвоката Фефчак, за последние полгода число подобных случаев «значительно увеличилось»: сейчас юрист получает до 40 обращений в день.

«Практику принудительного призыва можно объяснить несколькими проблемами, говорят активисты и юристы: расплывчатыми законами; жестокими боями с большим количеством жертв и коррупцией., – пишет NYT. – Украинские чиновники утверждают, что борются с коррупцией. Президент Владимир Зеленский недавно заявил, что правительство собирается изменить систему мобилизации, но не уточнил подробностей. В августе Зеленский уволил 24 региональных начальника отдела кадров после того, как стали известны масштабные схемы взяточничества.

Но жители, юристы и активисты говорят, что это не решило проблему, поскольку чиновники, занимающие посты ниже глав регионов, в основном остались».

«Ничего не изменилось – даже наоборот, потому что у них есть задачи отправить определенное количество ребят на фронт, и они ловят всех, кого могут», – отмечает Фефчак.

«Андрей Семака, солдат, который в первые месяцы войны работал в призывном пункте Вижницы, сказал, что его офис будет принимать от 15 до 20 потенциальных призывников в день. Примерно четверть из них, по его словам, дадут взятку своему начальнику, который продолжает руководить центром, предложив около 1000 долларов, чтобы его не призвали в армию. С тех пор цена только выросла, – продолжает NYT. – «Это откуп от смерти – тебя больше никто не трогает», – сказал г-н Семака, которого отправили воевать в Бахмут в июне прошлого года.

По его словам, один врач в соседней больнице подделал документы медицинской комиссии после того, как ему позвонили из призывного пункта. Руководитель звонил врачу и говорил: «На этого напишите, что он не годен. А для другого напишите, что он здоров», – сказал он.

Дежурный офицер, ответивший на звонок в центре, сообщил, что руководитель отказался от комментариев и перенаправил вопросы в областной центр».

На западе Украины вербовщиков называют «похитителями людей» и рассказывают о новой тактике: у мужчин отбирают паспорта, заявляя, что получить их обратно можно только в военкомате после подписания определенных документов.

В призывных пунктах региона такую практику, разумеется, отрицают.

Вашингтон, Мирослава Мельник

© 2023, РИА «Новый День»

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