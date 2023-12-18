Шторм виноват: многодетная семья из Крыма не может обзавестись жильем из-за Крымэнерго

Многодетная семья из Сакского района Крыма не может обзавестись собственным жильем из-за Крымэнерго.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», супруги с 4 детьми купили участок в селе Каменоломня, чтобы построить дом. Но процесс застопорился из-за отсутствия электричества, хотя они еще полгода назад получили техусловия и оплатили работы.

Срок исполнения по договору истекает на днях, пишет telegram-канал «Mash на волне», но «семье сказали подождать еще 4 месяца – виноват в этом, якобы, шторм, который подкинул электрикам работы. По нашей информации, у Крымэнерго скопилось много таких абонентов – сроки у них вышли, многие ждут подключения годами».

Между тем, семья с четырьмя детьми вынуждена ютиться у родственников.

Саки, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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