Тень депутата: в Крыму нашли виновных в резком подорожании куриных яиц

В Крыму нашли виновных в резком подорожании куриных яиц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крымское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дела в отношении двух крымских производителей куриных яиц, которые синхронно допустили рост цен на 94%. Специалисты выявили в действиях организаций признаки нарушения Закона о защите конкуренции.

Цены на куриные яйца в РФ с начала года в среднем выросли на 30% – 40%. Производители объяснили это резким скачком стоимости горюче-смазочных материалов, удорожанием упаковки (+10%), ветеринарных препаратов, запчастей для ремонта и обслуживания оборудования, необходимого для выращивания и содержания птицы. Общий рост производственных затрат фермеры оценивают в 35% – 41%.

Попутно выяснилось, что были перебои с импортом инкубационного яйца. И вообще: отечественного в производстве куриных яиц в РФ – только зерно, которым кормят кур-несушек, остальные составляющие – привозные. Но и корма подорожали в среднем на 19%.

В Крыму в ходе изучения ситуации на потребительском рынке выявили повышение стоимости продукции у ООО «Партизан» и ООО СП «Октябрьское». С сентября они завысили оптово-отпускные цены на некоторые категории до 94%.

Оба сельхозпредприятия имеют стационарные места продажи своей продукции на крупных рынках – на симферопольском «Привозе», например. Там покупатели выстраиваются в очередь с утра, раньше, чем приезжает знакомая машина с гарантировано свежими яйцами.

Фамилии тех, кого теперь обвиняют в сговоре и искусственном завышении цен, крымчанам знакомы.

Старшее поколение хорошо помнит еще совхоз «Партизан» – крупнейшее животноводческое хозяйство Крыма в Журавлевке под Симферополем. Его возглавлял Петр Калын. Он сумел сохранить хозяйство, превратить в успешное акционерное общество, возглавив уже в новом качестве. Калын имеет почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Украины» и с 1998 года неизменно избирается депутатом парламента АРК, а с 2014 – Республики Крым. Сейчас 74-летний Петр Калын входит в состав Комитета по аграрной политике и развитию сельских территорий Госсовета Крыма.

В 2018 году ОАО «Партизан» было ликвидировано, а на его месте было создано ООО «Партизан» с уставным капиталом 9,3 млн рублей. Единственным учредителем оказался Петр Калын. Бенефициаром, кроме него, является Калын Александр Петрович, который тогда же занял должность гендиректора. Калын-старший числится там финансовым директором.

Имущественную декларацию за 2022 года депутат Калын не публиковал, а в 2021 году имел два жилых дома, супруга владела тремя квартирами и нежилым зданием. На двоих у них было семь земельных участков общей площадью 23 га.

ООО СП «Октябрьское» (Красногвардейский район) зарегистрировано в российском правовом поле в сентябре 2014 года. С тех пор его возглавляет Марта Андреевна Глобинец. Она же – совладелица четверти СП. Аналогичные доли по 25% принадлежат еще троим бенефициарам, носящим ту же фамилию.

Самым известным из них является Григорий Иванович. Сейчас ему 71 год, он не занимает высоких постов, с 2019 года числится просто индивидуальным предпринимателем в сельском хозяйстве. Но семейное СП, производящее куриные яйца. за 2022 год задекларировало чистую прибыль 103 млн руб.

Григорий Глобинец тоже был депутатом крымского парламента. В 2010 году в 49 из 50 мажоритарных одномандатных избирательных округов по выборам в Верховную Раду АРК победу одержали кандидаты от Партии регионов, в том числе и Глобинец.

До пришествия в Крым «донецких» он работал председателем Коллективного сельскохозяйственного производственного предприятия (КСППП) «Октябрьский» Красногвардейского района, возглавлял Красногвардейскую райгосадминистрацию. В 2010 году указом Виктора Януковича был назначен главой администрации Советского района Крыма.

С имуществом бывшего успешного советского сельхозпредприятия провели ряд манипуляций, в 2002 году оно перестало быть коллективным и превратилось в сельскохозяйственное предприятие «Октябрьское». принадлежащее семье Глобинец.

Правда, преобразования эти были проведены несколько «косо», и владельцы (или уже наследники) трех земельных паев, отошедших «Октябрьскому», до сих пор небезуспешно судятся с СП.

Теперь депутатов – и действующего, и бывшего – могут признать виновными в искусственном повышении цен на яйца. И даже оштрафовать.

Симферополь, Ольга Картошина

© 2023, РИА «Новый День»

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