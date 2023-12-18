Глава Минтуризма Крыма открыл аэропорт Краснодара и стремительно увеличил турпоток

Глава Минтуризма Крыма Вадим Волченко открыл аэропорт Краснодара и за 3 дня увеличил турпоток на 1 миллион человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам чиновника в этом году в Крыму зафиксировано на 21% меньше отдыхающих, чем в прошлом.

«На 1 ноября Крым посетили 4,7 млн туристов. Мы видим, что по итогу года 5 млн будет точно», – заявил Волченко на выставке-форуме «Россия».

Отметим, что всего 3 дня назад глава РК Сергей Аксенов в интервью изданию «Коммерсант – Кубань» утверждал, что по итогам 2023 года турпоток в Крым превысит 4 млн человек. Вряд ли он имел ввиду превышение сразу на 1 млн.

Полон оптимизма Волченко и по поводу новогодних праздников: он сообщил, что отельеры ожидают среднюю загрузку на уровне 45%, а некоторые замахиваются на 80% и даже на 90%. Отличные перспективы открываются и на туристический сезон 2024 года: по словам министра в связи с открытием аэропорта Краснодара возросли показатели раннего бронирования: ожидается увеличение как самого числа туристов, так и продолжительности их отдыха.

В реальности же аэропорт Краснодара всего лишь принял тестовый рейс, решение об открытии еще не принято. Да, выгоды в случае возобновления полетов в этом направлении для туристов не столь очевидны. Время в пути, действительно, сократиться, но будет занимать не менее 16 часов (сейчас – 24 для тех, кто прилетает в Адлер), что тоже достаточно долго.

«Региональный минтуризма вещает, что раннее бронирование на сезон 2024 в Крыму выше, чем в прошлом году. Причиной называется открытие аэропорта в Краснодаре. Связать эти два события за такой короткий срок может только региональный минтуризма», – комментирует ситуацию telegram-канал ЧКХ.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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