Представители туротрасли без энтузиазма относятся к идее создания горнолыжного курорта в Крыму

Представители туристической отрасли без энтузиазма отнеслись к идее создания горнолыжного курорта на Ай-Петри.

Как уже сообщал «Новый День», превратить Ай-Петри в горнолыжный курорт крымские власти намеревались еще при Украине. После возвращения полуострова под юрисдикцию России, об этом проекте заговорили вновь. С образованием устойчивого снежного покрова на плато устремляются любители катания на лыжах и сноубордах, и авторы идеи заявляли, что организация сопутствующей инфраструктуры только расширит рамки туристического сезона в Крыму.

Проект «серьезно обсуждается» с 2017 года. В очередной раз внимание к этой идее привлекла глава администрации Ялты Янина Павленко, которая в октябре текущего года заявила, что круглогодичный туристический кластер планируется создать в поселке Охотничье на горе Ай-Петри. Правда, оговорилась, что инвестора все еще нет.

Тому есть простые объяснения. Во-первых, сама гора Ай-Петри и прилегающее к нему плато являются заповедной территорией, и создать там полноценный туристический центр, не вступая в противоречие с охранным статусом, весьма непросто.

Во-вторых, на Ай-Петри нет воды, а без нее идея горнолыжного курорта в принципе провальна. Погода зимой в Крыму неустойчива, снег идет нечасто, зато постоянно дуют штормовые ветра. В таких условиях делать на горе нечего.

Для стабильного турпотока нужно обеспечить устойчивый снежный покров.

В 2019 году власти Крыма заказали у экспертной организации исследование склонов гор Чатыр-Даг и Ай-Петри на пригодность для катания, напоминает «Коммерсант – Кубань». Изучив запасы источников воды в районе будущих трасс, специалисты пришли к выводу, что Ангарском перевал, где проходит трасса к морю, можно рассматривать как базу для проекта, а вот Ай-Петри для создания горнолыжного курорта не подходит. А без горнолыжного курорта идея круглогодичного кластера представляется сомнительной. И именно поэтому в туротрасли относятся к ней без энтузиазма.

«Если кому-то удастся через единого оператора провести достаточное количество воды, чтобы «заснеживать» горнолыжные склоны, то, наверное, это будет возможно»,– заявил на форуме гостеприимства генеральный директор Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян. И добавил, что пока не готов серьезно обсуждать этот проект.

Ялта, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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