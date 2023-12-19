Крымчанин украл дорожный знак для хозяйственных нужд

В Крыму украли дорожный знак.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, во время урагана в Джанкойском районе упал знак «Зона транспортной безопасности», установленный на обочине одной из дорог. И через некоторое время пропал.

Знак довольно быстро нашли: оказалось, что его забрал 24-летний местный житель «для хозяйственных нужд». Что именно он собирался делать со знаком, крымчанин не пояснил.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Напомним, санкция статьи предусматривает максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет.

Сейчас в отношении подозреваемого избрана мера пресечения – обязательство о явке.

Фото: МВД РК

Джанкой, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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