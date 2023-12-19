В симферопольской многоэтажке неделю нет отопления, у коммунальщиков все работает

В одной из симферопольских многоэтажек уже неделю нет отопления. Коммунальщики разводят руками: по их данным, все работает.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о жоме №108 по улице Беспалова.

Авария произошла еще на прошлой неделе. Сотрудники ГУП РК Крымтеплокоммунэнерго 12 декабря выехали на место, чтобы найти протечки, а 15 декабря, чтобы их устранить. Поскольку 16 декабря отопление так и не появилось, жильцы вновь обратились в ГУП, но там им заявили, что никаких повреждений и протечек нет, система теплоснабжения работает в штатном режиме. Замерзающим симферопольцам посоветовали обратиться в управляющую компанию, чтобы сантехники отрегулировать гидравлику в системе теплоснабжения именно этого дома.

Однако в МУП «Киевский жилсервис», управляющим этим домом, заявили, что их сотрудники не обнаружили в системе никаких неисправностей.

«В итоге, обе организации отказываются выезжать на место и производить анализ сложившейся ситуации и причины отсутствия теплоснабжения в нашем МКД, – цитирует жильцов КИА. – Вчера, 18 декабря, температура опустилась до 17 градусов».

Напомним, согласно СанПиН, а также ГОСТу об оказании жилищно-коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений, утвержденных постановлением правительства России, температура в жилых помещениях зимой должна быть не менее 18 градусов Цельсия.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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