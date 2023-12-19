Рейтинг доверия украинцев: Зеленский теряет, Порошенко находит, Залужный посмеивается

Рейтинг экс-президента Украины Петра Порошенко снова ползет вверх. Говорить о возможном реванше пока рано, но ситуация складывается любопытная.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Киевский международный институт социологии (КМИС) в очередной раз проанализировал предпочтения украинцев и пришел к выводу, что за последние полтора года граждане стали меньше доверять почти всем ведущим политикам страны , включая президента.

Так, уровень доверия Владимиру Зеленскому с мая 2022 года по ноября 2023-го снизился с 90% до 77%. Зато число недоверяющих выросло в 3 раза – с 7% до 21%.

Главе его Офиса Андрею Ермаку в мае 2022 года доверяли 43% (не доверяли 23%), а сейчас – 33% на 51%.

Существенно изменилось отношение к мэру Киева Виталию Кличко: в мае 2022 года ему доверяли 74%, а не доверяли 18%, сегодня это соотношение составляет 52% на 43%.

Наибольшие потери понес Алексею Арестовичу, который за это время уволился из Офиса президента и ушел в оппозицию к власти: в мае 2022 года ему доверяли 62% против 21% недоверяющих, сейчас доверяют лишь 11%, а нет – 78%.

Исключением в этом ряду «пикирующих» политиков стал Петр Порошенко: его рейтинг доверия вырос с 16% до 27%. То есть, в целом большинство украинцев ему все равно не доверяет.

Кстати, в рейтинг не вошел главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, поскольку она пока не играет в открытую на политической сцене станы. Между тем, согласно другим рейтингам, именно является лидером по доверию украинцев, опережая по этому показателю президента Зеленского.

Киев, Платон Ефимчук

© 2023, РИА «Новый День»

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