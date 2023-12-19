Бастрыкин за несколько часов решил проблему, с которой Крымэнерго не могло справиться полгода

Проблемы, с которыми крымские энергетики не могут справиться годами, глава СК РФ решает за несколько часов.

Как уже сообщал «Новый День», супруги с 4 детьми купили участок в селе Каменоломня, чтобы построить дом. Но процесс застопорился из-за отсутствия электричества, хотя они еще полгода назад получили техусловия и оплатили работы.

Срок исполнения по договору истекает на днях, но в Крымэнерго семье сказали подождать еще 4 месяца, так как из-за шторма у электриков работы невпроворот.

«Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе проверки по факту нарушения прав многодетной семьи и установленных обстоятельствах», – сообщили сегодня в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю. А уже через 5 часов добавили:

«В настоящее время произведено подключение будущего домовладения к электроэнергии».

Саки, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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