Менее 10% семей в Крыму и Севастополе могут позволить себе автомобиль

Менее 10% семей в Крыму и Севастополе могут позволить себе купить и содержать автомобиль – даже недорогой и даже в кредит. Исследование проводило РИА «Рейтинг».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в среднем в 2023 году в России доля семей, для которых доступно в финансовом плане приобретение в кредит и владение новым недорогим по сегодняшним меркам автомобилем (стоимостью 1 миллион рублей), составила 18,9% (на 2,6% больше, чем в 2022 году).

Но по регионам ситуация существенно различается. Доля семей, способных приобрести новый автомобиль, у лидирующего региона (Ямало-Ненецкий АО) в 23 раза больше, чем у замыкающего рейтинг (Ингушетия). В среднем же пятерка лидеров опережает пятерку аутсайдеров по доле семей, которым доступна покупка автомобиля, в рейтинге 2022 года почти в 12,5 раз.

Крым и Севастополь оказались в конце списка. Так, среди севастопольцев взять кредит, чтобы купить автомобиль за 1 млн рублей и содержать машину должным образом, могут 9,4%. А тех, кто способен приобрести на аналогичных условиях авто за 2,6 млн, – всего 2,2%. Город занял 68 место в общероссийском рейтинге.

Крым оказался еще ниже – на 77 месте: взять кредит и содержать машину за 1 млн могут 7,8%, за 2,6 млн – 1,7%.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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