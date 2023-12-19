В Севастополе ветерану ВОВ перекрыли доступ к кухне и туалету

В Севастополе ветерану Великой Отечественной войны соседи перекрыли доступ к кухне и туалету.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина живет в коммунальной квартире. Несколько лет назад соседи заложили проход в общем коридоре, в итоге ветеран лишилась возможности готовить еду, мыться и ходить в туалет. Она обратилась в суд, который постановил: стену снести, к общим помещениям доступ предоставить. Однако это решение до сих пор не исполнено.

Женщина сделала пристройку, в которую протянула самодельный водопровод от других соседей и соорудила импровизированный санузел. Однако в квартире по-прежнему невозможно жить: нет отопления и вентиляции, из-за сырости по стенам расползается плесень.

Женщина пыталась провести в квартиру отопление и газ, но в Департаменте городского хозяйства, архитектуры и градостроительства ей заявили, что это невозможно, так как помещение не соответствует нормам. Теперь значительную част пенсии ветеран тратит на газ в баллонах. А еще ей приходится оплачивать 14 метров жилплощади, которую занимают соседи – коммунальщики считают, что это ее квадратные метры.

«Просили создать комиссию из Департамента городского хозяйства, архитектуры и градостроительства, и других органов. Но до настоящего момента, как показало время, а прошло уже более года, никаких мер не принято», – цитирует Первый Севастопольский представителя Севастопольского отделения «Российского Союза ветеранов» Якова Жернового.

«В административном порядке данный вопрос возможно решить посредством получения разрешения на реконструкцию всего многоквартирного дома, – заявила начальник Управления развития городской среды Ирина Марочкина. – Однако для этого необходимо оформить ряд документов, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации. В том числе: градостроительный план земельного участка, проект реконструкции всего здания, положительное заключение экспертизы в отношении проекта и протокол, содержащий согласие всех собственников помещений в доме».

Теперь всем участникам этой истории предстоит побеседовать со следователями.

«По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева проводится проверка на предмет халатности круга должностных лиц служб и ведомств, которые уполномочены были ранее разрешить данную ситуацию, тщательно изучить все доводы, озвученные ветераном, и принять меры к восстановлению нарушенных прав», – сообщили в ведомстве.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube