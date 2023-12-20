Крымчанин может отправиться в колонию из-за вырубки деревьев

Житель Бахчисарайского района Крыма может отправиться в колонию из-за незаконной вырубки деревьев.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, еще осенью 2019 года мужчина без разрешения вырубил 23 дерева разных пород в Верхореченском участковом лесничестве. Таким образом он причинил государству ущерб в размере 300 тысяч рублей.

Министерство экологии предъявило иск о взыскании ущерба. Обвинительное заключение уже утверждено и направлено в районный суд Бахчисарая. Крымчанин рискует оказаться за решеткой на 6 лет.

Бахчисарай, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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