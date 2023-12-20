Крымской турсфере предложили приступить к созданию доступного премиального продукта

Туристическая отрасль Крыма продолжает терять доходы из-за сокращения турпотока и вынуждена менять концепцию развития.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», точных цифр по итогам уходящего года пока нет. В министерстве курортов и туризма РК показатели отрасли оценивают как «неплохие», но отмечают: доходность бизнеса по сравнению с предыдущим годом сократилась. Что вполне логично: число туристов сокращается (по данным того же министерства, по итогам 2023 года падение составит 20% – 21%), да и «портрет» среднестатистического гостя меняется. Если раньше большинство турпотока обеспечивали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Урала, Сибири, северных регионов и Дальнего Востока с достатком выше среднего, то сегодня это в основном обитатели Краснодарского края и Ростовской области, а также жители столичных регионов, но уже с более скромными финансовыми возможностями. Остальным, после отмены авиасообщения, приходится тратить на дорогу слишком много времени, поэтому они переориентируются на курорты поближе или регионы с действующими аэропортами.

Крымской туротрасли приходится учитывать новые укрепляющиеся тренды: увеличение числа гостей, прибывающих на личном транспорте, а также существенный рост внутреннего туризма.

Пришло время для перехода к концепции человекоцентричности, считает замгенерального менеджера по стратегии курортного комплекса Наталья Вистунова. Иными словами, для для каждого гостя нужно создавать наилучший опыт – с учетом его индивидуальных потребностей и предпочтений. При реализации такой концепции включается персонализация обслуживания, что позволяет сделать отдых каждого гостя уникальным и незабываемым, цитирует эксперта РИА Новости.

Другие специалисты считают, что сейчас самое время в сфере гостеприимства приступить к созданию премиального продукта, основными критериями которого будут качество, доступность и известность. Предполагается, что при таком подходе даже логистические сложности будут компенсированы впечатления от отдыха.

Однако этот путь требует высоких финансовых затрат с длительным сроком окупаемости. Готова ли к этому турсфера Крыма, большая часть которой по-прежнему находится в тени, – большой вопрос.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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