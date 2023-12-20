Хуснуллин: Сухопутный маршрут в Крым через новые регионы полностью отремонтирован

Сухопутный маршрут в Крым через новые регионы полностью приведен в порядок – об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», масштабный ремонт начался в 2022 году: на территории ДНР и Запорожской области реконструировали около 160 км дорог. Еще 200 км сухопутного маршрута, по словам вице-премьера, в Запорожской и Херсонской областях обновили в году текущем.

Кроме этого, по ходу маршрута привели в порядок 7 мостов, оборудовали 43 остановки установили около 2 тысяч дорожных знаков. Плюс ко всему, укрепили откосы и нанесли разметку.

Сухопутный коридор в Крым проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой по территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей, напоминает РИА Новости. Весь путь на автомобиле из Ростова-на-Дону до административной границы с Крымом занимает около 6 часов, включая прохождение контроля на АПП и блокпостах.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube