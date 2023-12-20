Не сказка: в Крыму появились подснежники

Чудо из сказки «12 месяцев» становится реальностью в Крыму: в Никитском ботаническом саду проросли подснежники.

Как сообщили РИА «Новый День» в НБС, «сказочные» растения пока не зацвели, но специалисты уверены, что подснежники могут распустится до нового года.

«Массовое цветение на Южном берегу Крыма будет в январе и феврале. Однако где-то на южных склонах почти каждый год можно обнаружить на Новый год сказку о двенадцати месяцах по-крымски», – добавляет telegram-канал «Министерство туризма Крыма».

Ялта, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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