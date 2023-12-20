Скромное праздничное застолье обойдется севастопольцам на 14% дороже, чем год назад

Скромное новогоднее застолье обойдется севастопольцам на 14% дороже, чем 12 месяцев назад. Подсчет произвели журналисты издания ForPost.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для сравнения брался один и тот же набор продуктов, необходимые для приготовления и сервировки традиционного праздничного стола. Оказалось, что на салат Оливье (без учета майонеза) придется потратить без малого 716 рублей (18% этой суммы придется потратить на яйца) против 536 рублей в декабре 2022 года. То есть на 34% больше.

Средняя курица весом 1,5 кг сегодня стоит дороже, чем год назад, на 29%, мандарины – на 22%. А вот шампанское (как, кстати, и зеленый лук) удалось найти дешевле, чем год назад.

В итоге, скромный новогодний стол-24 обойдется в 1402 рубля против 1228 рублей накануне 2023 года.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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