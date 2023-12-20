Инфляция в Крыму вновь набирает обороты

Инфляция в Крыму, после небольшого «отката» в октябре, вновь набирает обороты.
Как уже сообщал «Новый День», после того, как в сентябре этот показатель достиг 7,9%, в октябре произошло небольшое снижение – до 7,5%. Но по итогам ноября инфляция вновь вернулась на уровень 7,9%.
По данным Крымстата, в ноябре ускорился рост цен на яйца, мясо птицы, свинину, колбасные изделия и мясной фарш, сметану и молоко, подорожал в годовом выражении творог.
Ситуация объясняется увеличением расходов на кормовые добавки, ветеринарные препараты, оборудование и запчасти. Кроме того, в республике отмечено сокращение производства куриного мяса и объемов поставок из других регионов.
Симферополь, Олег Яковенко
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