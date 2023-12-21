В Крыму ожил водопад-призрак

В окрестностях Ялты ожил водопад-призрак. «Просыпается» он настолько редко, что его мало кто видел.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обнаружил его в Кизилкайском ущелье гидрогеолог из Ялты Алексей Папий еще в 2019 году. Точнее, нем сам водопад, а место, где стекает вода. Происходит это во время больших паводков, в остальное время там сухо.

Гидрогеолог решил проверить свои догадки во время недавних сильных линей. И оказалось, что он был прав. Вода падает с высоты более 25 метров (это выше, чем известный «Козырек» в Байдарской долине) с колоссальным вылетом.

«Там большой навес, и, если посмотреть у основания, реально вылет воды метров восемь – десять. Это большая редкость», – цитирует ялтинца РИА Новости Крым.

На современных картах полуострова водопад не обозначен: во-первых, его достаточно трудно увидеть (мало кто гуляет по ущельям во время ливней или половодья); вторых, находится он в зоне покоя заповедной территории, куда туристам в принципе вход закрыт.

Но водопад указан на самодельных картах известного крымского краеведа и исследователя топонимов Игоря Белянского (погиб в 2006 году).

«Там никто почти не бывает. Если бы туда ходили, то придумали бы какое-то обиходное название. Только у Белянского на его рисованных картах в этом месте черточка и написано «Чатыр-кая», потому что там находится скала и овраг Чатыр-Кая», – говорит Папий.

Ялтинец рассказал о своей находке председателю отделения Российского географического общества в Крыму Геннадию Самохину. Вопрос о названии водопада передали в топонимическую комиссию.

Гидрогиолог Алексей Папий считает, что ему нужно присвоить имя, указанное Белянским, – Чатыр-кая.

Ялта, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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