Крымчанам предлагают покупать sim-карты для сомнительных военных

В Крыму появилась новая мошенническая схема: жителям полуострова начали поступать предложения помочь военным, купив для них sim-карты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымчане сообщают в соцсетях, что на популярных порталах объявлений начали публиковать просьбы купить симки для военнослужащих, передать их определенным людям, которые доставят «помощь» адресатам. Некоторым подобные обращения приходят в «личку». Крымчане выражают обеспокоенность подобными предложениями, так как эти sim-карты могут быть использованы для фейкового «минирования» всевозможных объектов и других провокаций, а отвечать за них придется тому, на кого оформлена sim-карта.

Симферополь, Мирослава Мельник

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