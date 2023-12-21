российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 21 декабря 2023, 13:10 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Министр обороны Украины заявил о планах мобилизовать всех эмигрировавших украинцев

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что власти страны собираются мобилизовать всех мужчин, уехавших за границу. Об этом он заявил немецкой прессе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос о возвращении покинувших Украину мужчин поднимается не в первый раз, однако сейчас Умеров не просто рассуждает о такой возможности, а сообщает о конкретных действиях в отношении эмигрантов.

По его словам, в следующем году все проживающие за границей мужчины возрастом от 25 до 60 лет поучат «приглашения» явиться в призывные пункты. Правда, что делать с теми, кто это приглашение проигнорирует, пока не решили – вопрос все еще в стадии обсуждения.

Напомним, за последние 2 года Украину, согласно официальным данным, покинули около 2 млн мужчин, более половины из них – призывного возраста (от 18 до 64 дет).

Ежедневно из страны выезжает около 6 тысяч мужчин.

Между тем, украинские СМИ выяснили, что дети министра обороны Умерова живут в США и, по некоторым данным, получили там гражданство.

Киев, Платон Ефимчук

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Конфликт на Украине, Политика, Россия,