В выходные Крым снова будет заваливать снегом

В Крыму объявлено штормовое предупреждение: погода снова испортится в выходные.

Как сообщили РИА «Новый День», в ГУ МЧС по РК, 23 и 24 декабря через полуостров пройдет холодный фронтальный раздел, который принесет дожди, переходящие в мокрый снег. В центральных, южных, восточных районах и в горах возможны очень сильные осадки, отложения мокрого снега, гололедица.

Ветер изменит направление юго-западного на северо-западный и усилится до 20 метров в секунду, местами – до 25 м/с.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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