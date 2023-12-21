И вот опять: министр обороны Украины озвучил новые планы по захвату Крыма

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Крым снова перейдет под жовто-блакитный флаг в 2024 году.

«Я уверен на 100%. Это наша стратегическая цель», – цитирует чиновника Bild. Умерова не смущает, что ни то аналогичные прошлогодние утверждения главы ГУР Буданова оказались лишь фантазиями, ни то, что у Украины иссякают ресурсы даже для обороны, не говоря уже о хоть каком-то наступлении.

Как уже сообщал «Новый День», в октябре 2022 года Буданов обещал, что украинские войска не просто войдут, а полностью захватят Крым до конца весны 2023 года.

В августе ему пришлось оправдываться: «Да, выпали из графика. Да, к сожалению, надо признать, что события развиваются медленнее, чем должны быть по всем расчетам». И снова фантазировал, заявляя, что «сейчас уровень боевых действий на территории Крыма гораздо интенсивнее, чем в прошлом году».

Теперь компанию ему составляет министр обороны, рассказывающим одним и тем же СМИ, что на Украине некому воевать, поэтому Киев собирается мобилизовать всех уехавших за границу, и что в следующем году Крым снова станет украинским.

Киев, Мирослава Мельник

© 2023, РИА «Новый День»

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