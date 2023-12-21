Герасимов рассказал о планах Украины войти в Крым «по-быстрому»

Власти Украины и ВСУ рассчитывали добраться до Крыма за 15 дней. Об этом сегодня заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России – первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе.

«Командование ВСУ в ходе наступательных действий планировало разгромить наши группировки и лишить Россию сухопутного коридора в Крым, – сообщил он. – Замыслом противника предусматривалось к исходу 15-х суток наступления блокировать Мелитополь. В последующем наступать с выходом к побережью Азовского моря, городу Мариуполю и границе с Крымом.

Для достижения этой цели к началу июня противник сосредоточил на Запорожском направлении наступательную группировку численностью до 50 батальонов, более 230 танков и свыше тысячи боевых бронированных машин, половину из которых составляли современные образцы иностранного производства. В последующем группировка была увеличена до 80 батальонов.

В целях срыва планов украинского командования нашими войсками были проведены масштабные мероприятия по созданию эшелонированной системы инженерных заграждений, оборонительных рубежей и позиций.

Начав свое наступление 4 июня, ВСУ ценой колоссальных потерь смогли незначительно продвинуться на Запорожском направлении, не сумев преодолеть даже тактическую зону обороны наших войск.

Не изменили ситуацию на поле боя дополнительные поставки киевскому режиму западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов. Эти действия только увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ.

Таким образом, широко разрекламированное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление провалилось».

Москва, Петр Качев

© 2023, РИА «Новый День»

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