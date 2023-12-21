Глава Крыма озвучил сумму и масштабы ущерба, нанесенного ураганом

По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенная Крыму стихией, оценивается в 40-42 млрд рублей. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сильно пострадали набережные и берегоукрепительные сооружения во всех приморских городах. «Где-то даже бетон смыло весь, новые бухты и заграждения, всё посмывало», – утверждает глава Крыма. В январе 2024 года будут озвучены сроки восстановления набережных, которые обещают сделать к курортному сезону.

Продолжается ремонт поврежденных кровель социальных объектов, многоквартирных и индивидуальных жилых домов.

Крымчане подали 436 тысяч заявлений на предоставление компенсационных выплат в связи с повреждением или утратой имущества.

«336 тысяч заявлений уже отработаны, и по ним приняты положительные заключения, – сообщил Аксенов. – Что касается выплат в 50 и 100 тысяч рублей, там всего чуть больше 550 человек подано заявлений. Это частичная или полная утеря имущества. Здесь я обещаю, что до Нового года по всем, кто подал на 50 и 100 тысяч, все деньги получат в полном объёме. Они выделены, помощь будет оказана без вариантов».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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