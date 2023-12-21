Вопрос об открытии аэропорта Краснодара могут отложить

Вопрос об открытии аэропорта Краснодара будут обсуждать в пятницу, 22 декабря. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в силовых структурах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в расписании полетов из аэропорта Шереметьево появился рейс в Краснодар с 25 декабря, однако продажа билетов пока закрыта, так как решение о возобновлении полетов не принято.

Завтра планируется рассмотреть результаты работы представителей Минобороны и их выводы по техническим возможностям организации рейсов, а также анализ возможных опасностей для пассажирских судов.

«Известия» отмечают, что снятие режима ограничения полетов могут отложить, так как выявлены технические проблемы, кроме того есть серьезные вопросы в области безопасности.

Один из источников издания сообщает открытие аэропорта в этом году маловероятным. Другой уточняет, что вопрос с безопасностью должен быть решен к февралю 2024 года, и открытие аэропорта отложат до этого времени.

Краснодар, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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